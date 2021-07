Pandemia e svolta digitale nelle imprese: un convegno il 14 luglio (Di martedì 6 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Pandemia Covid, oltre a stravolgere la salute, l’economia e la vita quotidiana di tutti noi, ha anche modificato profondamente le modalità operative del lavoro. La tecnologia è entrata massivamente nell’organizzazione delle attività delle imprese, nella gestione dei tempi del personale, nella divisione dei compiti e nella diffusione degli strumenti della transizione tecnologica prevista dallo stesso Recovery plan del Governo. Se ne parlerà nel convegno “Covid, la sfida del lavoro 4.0. svolta digitale nelle imprese”, che si terrà mercoledì ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 6 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoLaCovid, oltre a stravolgere la salute, l’economia e la vita quotidiana di tutti noi, ha anche modificato profondamente le modalità operative del lavoro. La tecnologia è entrata massivamente nell’organizzazione delle attività delle, nella gestione dei tempi del personale, nella divisione dei compiti e nella diffusione degli strumenti della transizione tecnologica prevista dallo stesso Recovery plan del Governo. Se ne parlerà nel“Covid, la sfida del lavoro 4.0.”, che si terrà mercoledì ...

Advertising

anteprima24 : ** #Pandemia e svolta digitale nelle #Imprese: un #Convegno il 14 luglio ** - FabioTemporiti : RT @Valori_it: Ultimamente, le società pubbliche stanno riprendendo quota tra gli Stati membri dell’Unione europea. La crisi economica del… - RFeragalli : RT @MassimoPosa: Solo io provo un enorme fastidio nel vedere la stampa osannare il governo Draghi come “la svolta”, quando è in perfetta co… - Radio1VivaVoce : #libro Urra @feltrinellied ’La svolta’ @PaolaGianottiKB: In questo periodo di #pandemia in tanti si sono fermati, s… - PaoloX68 : RT @DavideRicci1973: Ah però!!! L'efficientissimo Generale Figliuolo che invoca l'aiuto dei santi per uscire dalla pandemia. Proprio una be… -