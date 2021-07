Openjobmetis | informativa sul buy-back

(Di martedì 6 luglio 2021) (Teleborsa) –, dal 28 giugno al 2 luglio 2021, con riferimento al piano adottato con delibera approvata dall’Assemblea dei soci in data 30 aprile 2021 ed avviato dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 14 maggio 2021, ha comunicato di aver acquistato 6.375 azioni proprie, al prezzo medio di 9,8161 euro per un controvalore pari a 62.577,46 euro. A seguito delle transazioni effettuate, l’agenzia per il lavoro detiene attualmente un totale di 180.682 proprie pari all’1,3177% del capitale sociale.Intanto, a Milano,estende i guadagni rispetto alla seduta precedente, attestandosi a 9,82 euro.

Teleborsa

