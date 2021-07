Napoli, incendio in un palazzo: uomo dà fuoco alla casa e aggredisce poliziotti (Di martedì 6 luglio 2021) Napoli. Paura ieri pomeriggio nel rione Luzzatti, dove si è sviluppato un incendio all’interno di uno degli appartamenti. Ad appiccare le fiamme era stato il padrone di casa, un 70enne con precedenti di polizia. A darne notizia è Fanpage.it. Stando ad una prima L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 6 luglio 2021). Paura ieri pomeriggio nel rione Luzzatti, dove si è sviluppato unall’interno di uno degli appartamenti. Ad appiccare le fiamme era stato il padrone di, un 70enne con precedenti di polizia. A darne notizia è Fanpage.it. Stando ad una prima L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Advertising

anteprima24 : ** Terra Fuochi, Ronghi-Cioffi: 'Grave incendio a #Giugliano' ** - lucip1985 : RT @LaSkilly: #Giugliano, fiamme nell'area dell'ex discarica dei rifiuti di Masseria del Pozzo ennesimo #disastroambientale #acomeambient… - aranciaverde : RT @LaSkilly: #Giugliano, fiamme nell'area dell'ex discarica dei rifiuti di Masseria del Pozzo ennesimo #disastroambientale #acomeambient… - fainformazione : Allarmismo ingiustificato per un incendio in una ex discarica nel comune di Giugliano La scorsa notte un incendio… - fainfocronaca : Allarmismo ingiustificato per un incendio in una ex discarica nel comune di Giugliano La scorsa notte un incendio… -