MotoGp annulla Gp d' Australia | si corre due volte nell' Algarve

In, come in Formula 1, è stata cancellata la tappa in Australia per il Covid. Gli organizzatori hanno già annunciato che al calendario è stato aggiunto un secondo Gp dell'Algarve, in Portogallo: ...AUSTRALIA - Le autorità australiane hanno deciso di annullare, per il secondo anno consecutivo causa Covid - 19, il Gran Premio di Formula 1 e della. Lo ha deciso il governo di Victoria in Australia. 'E' molto deludente che questi eventi tanto amati non possano continuare, ma questa è la realtà della pandemia. Finché non avremo tassi di ...Saltato il Gran Premio australiano, gli organizzatori del Motomondiale hanno optato per un secondo appuntamento sul magnifico saliscendi di Portimao. Ecco il calendario aggiornato ...Formula 1 e Moto Gp, adesso è ufficiale: causa coronavirus viene ancora stravolto il calendario. Ecco cosa sta succedendo ...