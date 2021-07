Montblanc e Maison Kitsuné | matrimonio in consolle

(Di martedì 6 luglio 2021) Le collaborazioni tra brand non sono certo una novità, la scelta del connubio, però, dice molto., che ha costruito la sua reputazione su articoli per la scrittura, ha progressivamente ampliato il suo portfolio di prodotti: orologeria, gioielli, poi piccola e media pelletteria. La, attenta a captare esigenze e trend del mercato, ha voluto dare un twist ai suoi classici e, come partner in crime, ha scelto il brand parigino e super coolTra i tratti distintivi del marchio di abbigliamento c'è la stampa Camo Fox, ...

lagoblu : #Montblanc e l’Art De Vivre di #MaisonKitsune si incontrano in una nuova capsule collection - LAGO BLU BLOG ??… -

Tra i tratti distintivi del marchio di abbigliamento c'è la stampa Camo Fox, Kitsuné in giapponese significa volpe, e per la collaborazione con Montblanc è stata replicata su accessori di saffiano com ...L'heritage di Montblanc incontra lo stile sofisticato di Maison Kitsuné. Le due maison hanno scelto di collaborare per realizzare una capsule che unisce le inconfondibili linee della pelletteria Montb ...