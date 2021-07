La 7 | conduttrice in pieno crollo emotivo | lacrime in diretta | “Non mi era mai capitato”

Leggi su sologossip

(Di martedì 6 luglio 2021) In una sua recente intervista, ladi La7 ha ricordato il suoe ledinanzi al suo pubblico: è successo tutto in, i dettagli. Seppure in piena fase estiva, soltanto in questi giorni alcuni programmi televisivi hanno avuto la possibilità di salutare il loro amatissimo pubblico italiano. E di dare L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.