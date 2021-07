Gender Gap, potrebbe aumentare con il futuro digitale (Di martedì 6 luglio 2021) Il mondo digitale non sorride alle donne. L’Istituto europeo per l’uguaglianza di genere, lo European Institute for Gender equality, segnala una mancanza di spazi al femminile che parte dall’istruzione e arriva al mondo del lavoro. Nell’Unione Europea, solo due lavori su dieci nel settore ICT, le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, sono occupati da donne. Leggi su vanityfair (Di martedì 6 luglio 2021) Il mondo digitale non sorride alle donne. L’Istituto europeo per l’uguaglianza di genere, lo European Institute for Gender equality, segnala una mancanza di spazi al femminile che parte dall’istruzione e arriva al mondo del lavoro. Nell’Unione Europea, solo due lavori su dieci nel settore ICT, le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, sono occupati da donne.

Ultime Notizie dalla rete : Gender Gap Scienza, conoscenza e cuore. Professioniste in rete Roma 5 luglio 2021. Women for Oncology Italy lancia una petizione nazionale perché il superamento del gender gap diventi un obiettivo Pochi giorni fa il Presidente Draghi ha sottolineato l'ingiustizia della condizione femminile e la necessità, per tutta la società, di utilizzare questi talenti ancora ...

Politiche di genere: ecco i membri della nuova commissione Il nostro obiettivo è concentrato sui divari di ogni genere, sui crimini di odio, ma anche sul gender gap sul posto di lavoro ". "Finalmente Follonica ha una sua commissione operativa " dichiara l'...

Gender Gap, potrebbe aumentare con il futuro digitale Vanity Fair Italia Scienza, conoscenza e cuore.Professioniste in rete (Roma 5 luglio 2021) - Roma 5 luglio 2021.Women for Oncology Italy lancia una petizione nazionale perché il superamento del gender gap diventi un obiettivo Poc ...

Il futuro digitale rischia di aumentare il gap di genere, ecco perchè Nel complesso, gli uomini dominano lo sviluppo di nuove tecnologie in tutta l'UE. Dunque se le donne non virano decisamente verso le discipline Stem , l'acronimo per Scienza, Tecnologia, Ingegneria e ...

