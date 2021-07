“Ddl Zan? Chiamiamolo Ddl Carrà e approviamolo subito”, la proposta dai social (Di martedì 6 luglio 2021) Ribattezzare Ddl Carrà il Disegno di legge contro l’omotransfobia, che oggi prende il nome dal relatore Alessandro Zan. È la proposta lanciata sui social dallo sceneggiatore Enrico Cibelli e che già raccolto tantissime adesioni online. Direi di chiamarlo Ddl Carrà, approvarlo e fine del discorso. — Enrico Cibelli (@enricocibelli) July 6, 2021 “Direi di chiamarlo Ddl Carrà, approvarlo e fine del discorso”, scrive Cibelli su Twitter. Un’iniziativa raccolta subito da moltissime persone, compresi personaggi del mondo dello spettacolo, come Ermal Meta che si dice “totalmente ... Leggi su tpi (Di martedì 6 luglio 2021) Ribattezzare Ddlil Disegno di legge contro l’omotransfobia, che oggi prende il nome dal relatore Alessandro. È lalanciata suidallo sceneggiatore Enrico Cibelli e che già raccolto tantissime adesioni online. Direi di chiamarlo Ddl, approvarlo e fine del discorso. — Enrico Cibelli (@enricocibelli) July 6, 2021 “Direi di chiamarlo Ddl, approvarlo e fine del discorso”, scrive Cibelli su Twitter. Un’iniziativa raccoltada moltissime persone, compresi personaggi del mondo dello spettacolo, come Ermal Meta che si dice “totalmente ...

