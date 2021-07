Carabinieri: Guerini in visita a Palermo, ‘dall’Arma durissimi colpi alla mafia’ (2) (Di martedì 6 luglio 2021) (Adnkronos) – A”llo stesso modo, in questa fase di graduale ripartenza, tutte le componenti della Difesa hanno continuato e stanno continuando a fare la loro parte, nelle attività di tracciamento e nella somministrazione di vaccini con il proprio personale specializzato, oltreché nell’assicurare il necessario supporto alle strutture sanitarie civili del territorio. Donne e uomini dell’Arma, sono certo che continuerete a svolgere la Vostra missione con la massima determinazione, impegnando ogni energia per la tutela dei cittadini e la salvaguardia delle Istituzioni, privilegiando sempre le ragioni del dovere, in aderenza ai bicentenari valori della Benemerita”. L'articolo proviene da ... Leggi su ildenaro (Di martedì 6 luglio 2021) (Adnkronos) – A”llo stesso modo, in questa fase di graduale ripartenza, tutte le componenti della Difesa hanno continuato e stanno continuando a fare la loro parte, nelle attività di tracciamento e nella somministrazione di vaccini con il proprio personale specializzato, oltreché nell’assicurare il necessario supporto alle strutture sanitarie civili del territorio. Donne e uomini dell’Arma, sono certo che continuerete a svolgere la Vostra missione con la massima determinazione, impegnando ogni energia per la tutela dei cittadini e la salvaguardia delle Istituzioni, privilegiando sempre le ragioni del dovere, in aderenza ai bicentenari valori della Benemerita”. L'articolo proviene da ...

Advertising

italiaserait : Guerini a Palermo: “Dai Carabinieri durissimo colpi alla mafia” - TV7Benevento : Carabinieri: Guerini in visita a Palermo, 'dall'Arma durissimi colpi alla mafia' (2)... - zazoomblog : Carabinieri: Guerini in visita a Palermo dallArma durissimi colpi alla mafia (2) - #Carabinieri: #Guerini #visita - fisco24_info : Guerini a Palermo: 'Dai Carabinieri durissimo colpi alla mafia': 'La presenza dell’Arma in Sicilia è capillare, tes… - liberenotizie : Guerini a Palermo: 'Dai Carabinieri durissimo colpi alla mafia'. Adnkronos - ultimora -