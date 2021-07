Brave and Beautiful anticipazioni: SÜHAN scopre una grossa bugia di papà TAHSIN (Di martedì 6 luglio 2021) Una conversazione origliata per caso creerà una vera e propria crisi di panico a SÜHAN Korluda? (Tuba Büyüküstün) nelle prossime puntate italiane di Brave and Beautiful. Grazie ad un dialogo tra Cesur Alemdaro?lu (K?vanç Tatl?tu?) e Rifat, la donna scoprirà infatti una grossa bugia che il padre TAHSIN Korluda? (Tamer Levent) le ha raccontato fin dalla sua nascita. Entriamo quindi nel dettaglio di questa storyline per capire meglio di che cosa stiamo parlando… Leggi anche: Brave and Beautiful anticipazioni: BÜLENT vuole vendicarsi di ... Leggi su tvsoap (Di martedì 6 luglio 2021) Una conversazione origliata per caso creerà una vera e propria crisi di panico aKorluda? (Tuba Büyüküstün) nelle prossime puntate italiane diand. Grazie ad un dialogo tra Cesur Alemdaro?lu (K?vanç Tatl?tu?) e Rifat, la donna scoprirà infatti unache il padreKorluda? (Tamer Levent) le ha raccontato fin dalla sua nascita. Entriamo quindi nel dettaglio di questa storyline per capire meglio di che cosa stiamo parlando… Leggi anche:and: BÜLENT vuole vendicarsi di ...

Mary96231807 : @FiloColace Sono contenta perché brave and beautiful è bella - zazoomblog : Beautiful Una Vita Brave and Beautiful Love is in the Air Anticipazioni: Puntate di oggi 6 luglio 2021 -… - IOdonna : Si chiama Kivanc e lo definiscono il Brad Pitt del Medio Oriente - infoitcultura : Brave and Beautiful: debutta oggi una nuova soap con il rivale di Can Yaman - infoitcultura : Brave and Beautiful: quante puntate sono e chi sono gli attori -