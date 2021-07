Bonucci: «Non dobbiamo accontentarci, dobbiamo portare a casa il trofeo» (Di mercoledì 7 luglio 2021) Leonardo Bonucci ai microfoni della Rai dopo la semifinale dell’Europeo vinto ai rigori contro la Spagna «È stata la partita più difficile che abbia mai giocato. Complimenti alla Spagna. Sapevamo che era una partita difficilissima e questa squadra ha dimostrato la voglia e la capacità di lottare. Un cuore grande nei momenti difficili e la sorte ci ha aiutato nella difficoltà. Una gioia sofferta quindi ancora più difficile» La Spagna vi ha spiazzato all’inizio «Sapevamo che potevano presentare qualche sorpresa. Hanno giocato senza un riferimento davanti e si sono mossi tanto. Noi ci abbiamo messo il grande cuore degli italiani e abbiamo portato a casa un ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 7 luglio 2021) Leonardoai microfoni della Rai dopo la semifinale dell’Europeo vinto ai rigori contro la Spagna «È stata la partita più difficile che abbia mai giocato. Complimenti alla Spagna. Sapevamo che era una partita difficilissima e questa squadra ha dimostrato la voglia e la capacità di lottare. Un cuore grande nei momenti difficili e la sorte ci ha aiutato nella difficoltà. Una gioia sofferta quindi ancora più difficile» La Spagna vi ha spiazzato all’inizio «Sapevamo che potevano presentare qualche sorpresa. Hanno giocato senza un riferimento davanti e si sono mossi tanto. Noi ci abbiamo messo il grande cuore degli italiani e abbiamo portato aun ...

