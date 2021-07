Wimbledon 2021, Matteo Berrettini ai quarti di finale: ora Zverev o Aliassime. I precedenti (Di lunedì 5 luglio 2021) Matteo Berrettini ha riportato l’Italia nei quarti di finale di Wimbledon dopo ventitré anni. Un traguardo raggiunto con estrema tranquillità, dominando il bielorusso Ilya Ivashka con un perentorio 6-4 6-3 6-1 in neanche due ore di gioco. Un torneo finora perfetto quello del tennista romano, che ha sfruttato un ottimo tabellone, anche se adesso nei quarti il livello si alzerà sicuramente. Il tennista romano attende ancora di conoscere il nome del suo prossimo avversario, che sarà il vincente del match tra il tedesco Alexander Zverev ed il canadese Felix ... Leggi su oasport (Di lunedì 5 luglio 2021)ha riportato l’Italia neidididopo ventitré anni. Un traguardo raggiunto con estrema tranquillità, dominando il bielorusso Ilya Ivashka con un perentorio 6-4 6-3 6-1 in neanche due ore di gioco. Un torneo finora perfetto quello del tennista romano, che ha sfruttato un ottimo tabellone, anche se adesso neiil livello si alzerà sicuramente. Il tennista romano attende ancora di conoscere il nome del suo prossimo avversario, che sarà il vincente del match tra il tedesco Alexandered il canadese Felix ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA TENNIS WIMBLEDON, BERRETTINI AI QUARTI DI FINALE BATTUTO IVASHKA 3 SET A 0 (6-4, 6-3, 6-1) ??… - WeAreTennisITA : QUARTI DA SOGNO ?? Spazzato via anche Ivashka per 6-4 6-3 6-1 per la vittoria numero 30 nel 2021, come Djokovic. Ma… - repubblica : ?? Tennis, Berrettini vola ai quarti di Wimbledon: battuto Ivashka 6-4, 6-3, 6-1. Erano 23 anni che un italiano non… - MacoPorcaro : RT @Eurosport_IT: È solo il quinto italiano nella storia a riuscirci. Ora affronterà il vincente della sfida tra Auger-Aliassime e Zverev ??… - GIUSPEDU : RT @SkySport: ULTIM'ORA TENNIS WIMBLEDON, BERRETTINI AI QUARTI DI FINALE BATTUTO IVASHKA 3 SET A 0 (6-4, 6-3, 6-1) ?? -