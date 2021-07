Traffico Roma del 05-07-2021 ore 13:30 (Di lunedì 5 luglio 2021) Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione Ben ritrovati all’ascolto Traffico intenso in rallentato è segnalato sul grande raccordo anulare tra la Prenestina e la Pia in carreggiata interna e tra l’appia in Roma in carreggiata esterna Traffico rallentato poi sulla tangenziale est e tra via Prenestina & via Nora in direzione di San Giovanni fortemente rallentato in zona il Traffico anche su viale dello Scalo San Lorenzo indirizzo della tangenziale est per Traffico Ci sono dei rallentamenti anche su via di Tor Bella Monaca tra il grande raccordo anulare all’uscita per via di Torrenova in ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 5 luglio 2021) LuceverdeBuongiorno dalla redazione Ben ritrovati all’ascoltointenso in rallentato è segnalato sul grande raccordo anulare tra la Prenestina e la Pia in carreggiata interna e tra l’appia inin carreggiata esternarallentato poi sulla tangenziale est e tra via Prenestina & via Nora in direzione di San Giovanni fortemente rallentato in zona ilanche su viale dello Scalo San Lorenzo indirizzo della tangenziale est perCi sono dei rallentamenti anche su via di Tor Bella Monaca tra il grande raccordo anulare all’uscita per via di Torrenova in ...

Advertising

repubblica : Trasporti Roma, lunedì nero per la metro B: si rompe un treno, traffico in tilt. Zerocalcare: 'Il Popolo della Tibu… - rep_roma : Trasporti Roma, lunedì nero per la metro B: si rompe un treno, traffico in tilt. Zerocalcare: 'Il Popolo della Tibu… - LuceverdeRoma : #Roma #incidente -A90 Grande Raccordo Anulare di Roma ??????Traffico rallentato causa incidente nel tratto compreso… - VAIstradeanas : 13:32 #SS7 Traffico da Colli Albani a Piazza dei Re di Roma.Velocità:10Km/h - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 05-07-2021 ore 13:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra -