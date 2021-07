Traffico Roma del 05-07-2021 ore 10 | 30

(Di lunedì 5 luglio 2021) {“code”:404,”message”:”Nessun notiziario trovato per il prodotto ‘Luceverdeaudio’ e tipologia ‘testo'”} In collaborazione con Luce Verde infomobilità

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma

... Trapani, Latina, Napoli,e Nuoro. A vario titolo sono contestati i reati di associazione mafiosa, concorso esterno in associazione mafiosa, associazione finalizzata aldi stupefacenti, ...... per i pm sarebbe al centro di un grossodi droga. Con lei sono stati arrestati anche la sorella Antonina e il nipote Michele Casarrubia. Nel novembre 2018, Casarrubia va aper trattare ...Operazione Gordio, arresti e perquisizioni anche in provincia di Latina. Nelle prime ore di oggi, nella provincia palermitana ed in più regioni del territorio nazionale, la Direzione Distrettuale Anti ...Nelle prime ore di oggi, nella provincia palermitana ed in più regioni del territorio nazionale, la Direzione Distrettuale Antimafia – Sezione territoriale “Palermo”- della locale Procura della Repubb ...