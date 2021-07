Spinazzola | intervento riuscito | Iniziato il countdown | ci vediamo presto!

Advertising

giornaleradiofm : Approfondimenti: Calcio: operazione riuscita per Spinazzola, 'a presto': (ANSA) - ROMA, 05 LUG - Leonardo Spinazzol… - calciomercatoit : ??'Intervento riuscito perfettamente... Ringrazio tutti per essermi stati vicino, siete stati davvero tantissimi! In… - ValeCB : RT @ReteSport: Intervento riuscito: TI ASPETTIAMO LEO!!! ???????????? #ASRoma #Spinazzola - SimoneMaresca2 : RT @siamo_la_Roma: ?? Intervento riuscito per #Spinazzola ?? Lo conferma il giocatore stesso con uno scatto su #Instagram ??? 'Ringrazio tutt… - stirone99 : RT @ilRomanistaweb: ?? #Spinazzola dopo l'operazione: 'Ora inizia il countdown. A presto!' L'esterno su Instagram dalla Finlandia: 'Interven… -

Ultime Notizie dalla rete : Spinazzola intervento

ROMA - Leonardoquesta mattina è stato sottoposto all'al tendine d'Achille, per la rottura subita nel match di venerdì scorso tra Italia e Belgio. Il terzino è stato operato dal prof. Sakari ...Leonardo, dopo l'infortunio ricarica le energie in famiglia prima dell'È iniziato in mattinata a Turku, in Finlandia, l'chirurgico per la ricostruzione del tendine d'...Infortunio Spinazzola – è andato a buon fine l’intervento chirurgico al tendine d’Achille. Leonardo Spinazzola sta bene e, in un posto su Instagram, ha ringraziato amici, colleghi e compagni di squadr ...L’intervento di Leonardo Spinazzola è terminato I tempi di recupero I tempi di recupero per il rientro in campo del terzino giallorosso sono di almeno 4 mesi. Il giocatore tornerà a Roma per iniziare ...