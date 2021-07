Scocca l’ora di Emerson Palmieri, l’ex titolare di Mancini (Di lunedì 5 luglio 2021) Emerson Palmieri era il primo titolare sulla fascia per Roberto Mancini, prima di essere spodestato da Spinazzola Scocca l’ora di Emerson Palmieri, tre notti dopo lo sfortunato infortunio di Leonardo Spinazzola. Come riporta la Gazzetta dello Sport, il giocatore del Chelsea (mai decisivo con i Blues) era all’inizio dell’era Mancini il titolare su quella fascia. Con Conte e Sarri va bene anche l’avventura al Chelsea, prima dell’arrivo di Lampard e Tuchel. Con il club londinese poche presenze quest’anno, sebbene sia ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 5 luglio 2021)era il primosulla fascia per Roberto, prima di essere spodestato da Spinazzoladi, tre notti dopo lo sfortunato infortunio di Leonardo Spinazzola. Come riporta la Gazzetta dello Sport, il giocatore del Chelsea (mai decisivo con i Blues) era all’inizio dell’erailsu quella fascia. Con Conte e Sarri va bene anche l’avventura al Chelsea, prima dell’arrivo di Lampard e Tuchel. Con il club londinese poche presenze quest’anno, sebbene sia ...

