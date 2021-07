Sarri torna sullo scudetto perso in albergo: "Quella sera ho visto giocatori piangere" (Di lunedì 5 luglio 2021) Maurizio Sarri ai microfoni di Sport Italia è tornato a parlare del campionato dei 91 punti e dello "scudetto perso in albergo". Ecco quanto evidenziato: "Non mi puoi fare questa domanda (ride ndr). Chi sa di sport sa a cosa mi riferivo quando ho detto quello cosa. La squadra aveva visto uno spiraglio e poi si è chiuso in un attimo". "Ho visto giocatori piangere, un contraccolpo psicologico pericoloso. Comunque se mi fai questa domanda è ovvio che mi innervosisco e fumo". Leggi su spazionapoli (Di lunedì 5 luglio 2021) Maurizioai microfoni di Sport Italia èto a parlare del campionato dei 91 punti e dello "in". Ecco quanto evidenziato: "Non mi puoi fare questa domanda (ride ndr). Chi sa di sport sa a cosa mi riferivo quando ho detto quello cosa. La squadra avevauno spiraglio e poi si è chiuso in un attimo". "Ho, un contraccolpo psicologico pericoloso. Comunque se mi fai questa domanda è ovvio che mi innervosisco e fumo".

