Roma, vandali in azione nella notte nel parcheggio: devastano 20 auto e fuggono indisturbati, è caccia ai teppisti (VIDEO) (Di lunedì 5 luglio 2021) Brutto risveglio per una ventina di automobilisti che ieri avevano parcheggiato in via Wanda Osiris, in zona Porta di Roma. Le loro auto, infatti, sono state colpite dalla furia di vandali che questa notte intorno alle 4 hanno distrutto a tutte il lunotto posteriore, presumibilmente con un cric o con una mazza di ferro. Su un’auto in particolare, una Wolkswagen, si sono accaniti particolarmente: sono infatti saliti sul tetto e – probabilmente saltandoci sopra – lo hanno ripiegato su sé stesso. auto vandalizzate: danni per migliaia di euro I danni fatti ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 5 luglio 2021) Brutto risveglio per una ventina dimobilisti che ieri avevano parcheggiato in via Wanda Osiris, in zona Porta di. Le loro, infatti, sono state colpite dalla furia diche questaintorno alle 4 hanno distrutto a tutte il lunotto posteriore, presumibilmente con un cric o con una mazza di ferro. Su un’in particolare, una Wolkswagen, si sono accaniti particolarmente: sono infatti saliti sul tetto e – probabilmente saltandoci sopra – lo hanno ripiegato su sé stesso.zzate: danni per migliaia di euro I danni fatti ...

