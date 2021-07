Parla Sarri, frecciate per tutti: attacco alla Juve e a Ronaldo (Di lunedì 5 luglio 2021) Sarri è tornato sul suo passaggio alla Juve ammettendo le difficoltà nella gestione di Cristiano Ronaldo, considerano una “multinazionale” Maurizio Sarri con un diavolo per capello. Il neo allenatore della Lazio si è levato diversi sassolini dalle scarpe durante il suo intervento in esclusivo su ‘Sportitalia’. L’allenatore campano ha Parlato della sua esperienza alla Juventus Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 5 luglio 2021)è tornato sul suo passaggioammettendo le difficoltà nella gestione di Cristiano, considerano una “multinazionale” Mauriziocon un diavolo per capello. Il neo allenatore della Lazio si è levato diversi sassolini dalle scarpe durante il suo intervento in esclusivo su ‘Sportitalia’. L’allenatore campano hato della sua esperienzantus Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

juvemyheart : RT @TheMattDP10: #Sarri è esattamente il piccolo uomo tutta teoria e niente pratica di sempre. Definisce #Jorginho da pallone d'oro, parla… - Jjuventushare : RT @TheMattDP10: #Sarri è esattamente il piccolo uomo tutta teoria e niente pratica di sempre. Definisce #Jorginho da pallone d'oro, parla… - TheMattDP10 : #Sarri è esattamente il piccolo uomo tutta teoria e niente pratica di sempre. Definisce #Jorginho da pallone d'oro,… - literalbepi : RT @DribblingWorld: 'Se parlo di #Insigne mi scappa da ridere: è da anni il miglior giocatore italiano. Non so come mai ma se sbaglia cinqu… - Sarrist : RT @giulia_nrjb: Sarri sa parlare senza frasi fatte e banalità. Ha prontezza di risposta ed esprime concetti seri, puliti e concisi. In Inz… -