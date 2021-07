Papa Francesco ricoverato per un intervento chirurgico. Le sue condizioni (Di lunedì 5 luglio 2021) Domenica subito dopo l’Angelus Papa Francesco è stato sottoposto ad un intervento chirurgico, e oggi dalla sala stampa della Santa Sede fanno sapere che si sta rimettendo velocemente. Ma di cosa si è operato? L’operazione Clinicamente si tratta di una “stenosi ventricolare”, un’operazione al colon che sebbene il suo entourage abbia definito “programmata”, alcuni specialisti fanno sapere che questo tipo di interventi non è programmabile; nello specifico Renato Andrich, che è stato per anni primario di chirurgia oncologica e senologia dell’Ospedale San Giovanni di Roma, sulle pagine del Giornale ha dichiarato la ... Leggi su viaggiarealverde (Di lunedì 5 luglio 2021) Domenica subito dopo l’Angelusè stato sottoposto ad un, e oggi dalla sala stampa della Santa Sede fanno sapere che si sta rimettendo velocemente. Ma di cosa si è operato? L’operazione Clinicamente si tratta di una “stenosi ventricolare”, un’operazione al colon che sebbene il suo entourage abbia definito “programmata”, alcuni specialisti fanno sapere che questo tipo di interventi non è programmabile; nello specifico Renato Andrich, che è stato per anni primario di chirurgia oncologica e senologia dell’Ospedale San Giovanni di Roma, sulle pagine del Giornale ha dichiarato la ...

virginiaraggi : Rivolgo un pensiero a Papa Francesco da parte di tutta la città di Roma. Auguri di pronta guarigione. - TgLa7 : ????PAPA FRANCESCO RICOVERATO AL GEMELLI PER INTERVENTO CHIRURGICO???? - Avvenire_Nei : Riuscito al Gemelli l'intervento al colon. 'Francesco ha reagito bene' - Rvaticanaitalia : RT @vaticannews_it: #5luglio #PapaFrancesco operato ieri sera per circa tre ore, è in buone condizioni - KattInForma : Papa Francesco in ospedale, la Sala Stampa: 'Sta bene. Sette giorni di degenza' -