Ottavi di Wimbledon Sonego con re Federer Per Berrettini c' è Ivashka

Advertising

Eurosport_IT : BRAVI, RAGAZZI! ?????? Per la prima volta nell'era Open due azzurri conquistano gli ottavi di Wimbledon. Era successo… - ItaliaTeam_it : Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego fanno la storia! ?? Per la prima volta nell’Era Open due tennisti #ItaliaTeam ag… - SkySport : ?? WIMBLEDON ?? Berrettini, intervista doppia con la fidanzata Tomljanovic: che risate! ?? L'azzurro sfida Ivaska agli… - GiusvaPulejo : È un lunedì incredibile a #Wimbledon con due italiani agli ottavi. #Federer, addirittura, fa pretattica contro… - infoitsport : Wimbledon 2021, ottavi con Berrettini e Sonego: gli orari tv -

Ultime Notizie dalla rete : Ottavi Wimbledon

Ubi Tennis

Per il tabellone WTA della diretta2021 ecco che al via, alle ore 12.00 ci sarà una delle sfide più attese, quella valida per glidi finale di2021 tra Swiatek e Jabeur: a ...Tutto è pronto aper l'ultimo 'maniac monday', il lunedì in cui si giocano tutti glidi finale e che sarà abolito dal prossimo anno. Con Novak Djokovic, che ha raggiunto glilondinesi per la ...Tutto è pronto a Wimbledon per l’ultimo ’maniac monday’, il lunedì in cui si giocano tutti gli ottavi di finale e che sarà abolito dal prossimo anno. Con Novak Djokovic, che ha raggiunto gli ottavi lo ...Nel Manic Monday di Wimbledon Matteo Berrettini affronta negli ottavi di finale Ilya Ivashka. Gioca da favorito il tennista romano che vuole continuare la sua meravigliosa avventura e che soprattutto ...