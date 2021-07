"Non abbiamo dosi", "Nessun ritardo": ora è scontro sui vaccini (Di lunedì 5 luglio 2021) Le Regioni temono ritardi, ma il generale rassicura: "Il ritmo è buono. Io sono sicuro di dire che entro il 30 settembre avremo raggiunto l'80% della popolazione" Leggi su ilgiornale (Di lunedì 5 luglio 2021) Le Regioni temono ritardi, ma il generale rassicura: "Il ritmo è buono. Io sono sicuro di dire che entro il 30 settembre avremo raggiunto l'80% della popolazione"

Advertising

Italbasket : ? Tutto vero! TUTTO VERO. Li abbiamo dominati, segnando 102 punti. A casa loro. Non è più un sogno, è REALTA'. Gr… - RobertoBurioni : Se come pare la variante Delta ha un R0 tra 8 e 10 bisogna che la politica prenda seriamente e VELOCEMENTE in consi… - fleinaudi : Ora ci arrabbiamo. Lo abbiamo chiesto due mesi fa. Abbiamo fatto anche un accesso agli atti. Ci spiegate quanto ci… - ContiMaco2 : RT @NicoTuscany1: Ma senti senti , ci voleva il Sole 24 ore per dircelo...come abbiamo fatto noi a non essercene accorti? - MarcoMilani89 : RT @Italbasket: ? Tutto vero! TUTTO VERO. Li abbiamo dominati, segnando 102 punti. A casa loro. Non è più un sogno, è REALTA'. Grazie Azz… -