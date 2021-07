Nintendo: il producer di Cattivissimo Me, Chris Meledandri, ora è uno dei director della società (Di lunedì 5 luglio 2021) Chris Meledandri, CEO dello studio cinematografico e di animazione Illumination, è entrato ufficialmente a far parte del consiglio di amministrazione di Nintendo come director esterno. È stato nominato per il ruolo a maggio e ufficialmente eletto per la posizione recentemente durante l'ultima assemblea generale annuale degli azionisti di Nintendo. Meglio conosciuto come il produttore delle serie di film Cattivissimo Me e Minions, l'americano è il primo occidentale a ricoprire un ruolo di director esterno alla Nintendo. Attualmente sta producendo il film ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 5 luglio 2021), CEO dello studio cinematografico e di animazione Illumination, è entrato ufficialmente a far parte del consiglio di amministrazione dicomeesterno. È stato nominato per il ruolo a maggio e ufficialmente eletto per la posizione recentemente durante l'ultima assemblea generale annuale degli azionisti di. Meglio conosciuto come il produttore delle serie di filmMe e Minions, l'americano è il primo occidentale a ricoprire un ruolo diesterno alla. Attualmente sta producendo il film ...

