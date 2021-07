Napoli, tensioni e tafferugli dei disoccupati con la polizia a piazza Plebiscito (Di lunedì 5 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Napoli – “Alcuni disoccupati sopra le impalcature a piazza Plebiscito, nella struttura messa in piedi per la Tosca, la polizia minaccia i manifestanti ed i disoccupati rispondono con forza difendendo i compagni. In corso il tavolo in Prefettura con i lavoratori della manutenzione stradale con tutti gli enti ai quali chiediamo, ai margini dell’incontro, di riconvocare nuovamente il tavolo interistituzionale per la nostra vertenza”. Così in un post social il Movimento di Lotta – disoccupati “7 Novembre” per la lotta per il ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 5 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– “Alcunisopra le impalcature a, nella struttura messa in piedi per la Tosca, laminaccia i manifestanti ed irispondono con forza difendendo i compagni. In corso il tavolo in Prefettura con i lavoratori della manutenzione stradale con tutti gli enti ai quali chiediamo, ai margini dell’incontro, di riconvocare nuovamente il tavolo interistituzionale per la nostra vertenza”. Così in un post social il Movimento di Lotta –“7 Novembre” per la lotta per il ...

