Napoli, Mertens si è operato alla spalla sinistra: i tempi di recupero (Di lunedì 5 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoDries Mertens in giornata si è sottoposto in Belgio ad intervento di stabilizzazione della spalla sinistra da parte del dott. Declercq e sotto la supervisione del dott Canonico. Il giocatore osserverà un periodo di riposo di 2-3 settimane e poi inizierà il percorso riabilitativo. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 5 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoDriesin giornata si è sottoposto in Belgio ad intervento di stabilizzazione della spda parte del dott. Declercq e sotto la supervisione del dott Canonico. Il giocatore osserverà un periodo di riposo di 2-3 settimane e poi inizierà il percorso riabilitativo. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

claudioruss : Dries #Mertens in giornata si è sottoposto in Belgio ad intervento di stabilizzazione della spalla sx da parte del… - Spazio_Napoli : UFFICIALE - Operazione alla spalla per Mertens: comunicati i tempi di recupero - zazoomblog : Napoli tegola da Euro 2020: Mertens finisce sotti i ferri - #Napoli #tegola #2020: #Mertens - mattinodinapoli : Napoli, Mertens operato alla spalla: tornerà in campo tra tre settimane - MCalcioNews : Napoli, Dries Mertens è stato operato alla spalla sinistra: il comunicato -