Mafia e Camorra, patto per la fornitura di droga: in manette 85 persone (Di lunedì 5 luglio 2021) Mafia di Partinico in accordo con due fratelli di Torre Annunziata. Domiciliari anche per un agente della Polizia Penitenziaria Getty ImagesDa Palermo a Napoli passando per altre provincie siciliane come Trapani ma anche Nuoro, Latina e nella capitale. Questa mattina l'operazione Gordio della Direzione Distrettuale AntiMafia di Palermo ha portato a 85 misure cautelari (63 in carcere, 18 agli arresti domiciliari e 4 con obblighi di dimora e presentazione alla polizia giudiziaria). Le indagini hanno scoperchiato un patto tra la Mafia e la Camorra. Ad essere colpito più duramente è stato il ...

