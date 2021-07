Jacobs mette il turbo | 10 05 a Stoccolma E ora le Olimpiadi

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Jacobs mette

Quotidiano.net

Un'altra prova di maturità per Marcell, a poche settimane dai Giochi di Tokyo. Il primatista italiano dei 100 metri è secondo a Stoccolma con il tempo di 10.05, nella quinta tappa di Diamond League, spalla a spalla con lo ...... ed in finale chiudendo alle spalle dell'imprendibile Marcelle ad un solo centesimo da ... Negli 800 conclusivi, però, la Quaglieriin campo tutto tirando dall'inizio alla fine e facendo ...Un’altra prova di maturità per Marcell Jacobs, a poche settimane dai Giochi di Tokyo. Il primatista italiano dei 100 metri è secondo a Stoccolma con il tempo di 10.05, nella quinta tappa di Diamond Le ...Senza paura, consapevole delle proprie capacità e del nuovo status internazionale che ha raggiunto. Marcell Jacobs non ha mai corso in una tappa di Wanda Diamond League fuori dall'Italia, almeno fino ...