Inter, ag. Hakimi: “Achraf farà grandi cose anche a Parigi” (Di lunedì 5 luglio 2021) L’agente di Achraf Hakimi, Davide Lippi, ha confermato il passaggio del marocchino dall’Inter al PSG: “Ero qui per sbrigare le ultime cose. Achraf farà grandi cose anche a Parigi“. L’ormai ex esterno nerazzurro sosterrà le visite mediche tra poche ore, poi sarà il turno della firma del contratto: a lui andranno 8 milioni di ingaggio annuo, all’Inter 68 milioni più 5 di bonus. Una cessione tanto dolorosa quanto necessaria per i nerazzurri, che ora stanno cercando di piazzare anche Joao ... Leggi su sportface (Di lunedì 5 luglio 2021) L’agente di, Davide Lippi, ha confermato il passaggio del marocchino dall’al PSG: “Ero qui per sbrigare le ultime“. L’ormai ex esterno nerazzurro sosterrà le visite mediche tra poche ore, poi sarà il turno della firma del contratto: a lui andranno 8 milioni di ingaggio annuo, all’68 milioni più 5 di bonus. Una cessione tanto dolorosa quanto necessaria per i nerazzurri, che ora stanno cercando di piazzareJoao ...

Ultime Notizie dalla rete : Inter Hakimi Hakimi, l'agente: 'Farà grandi cose a Parigi' Il trasferimento dall'Inter a Psg del difensore Hakimi è cosa fatta. All'uscita dalla sede del club nerazzurro, l'agente Davide Lippi ha confermato la chiusura dell'operazione: " Ero qui per sbrigare le ultime cose " ha ...

Inter, Lippi: 'Ultimi dettagli per Hakimi. Su Chiellini e Spinazzola...' Davide Lippi all'uscita dalla sede dell'Inter è intervenuto ai microfoni dei giornalisti presenti toccando diversi argomenti. Da Hakimi a Nandez e Chiellini Colloquio terminato nella sede dell'Inter per il noto procuratore Davide Lippi, che all'uscita si è concesso di sfuggita alle domande dei giornalisti presenti, tra i quali ...

Inter, scatta il mercato in uscita: obiettivo 100 milioni. Hakimi a Parigi La Gazzetta dello Sport D. Lippi: «In sede Inter per ultimi dettagli Hakimi-PSG. Nandez? Non mio» Non rappresento il giocatore» Parliamo di un grandissimo giocatore che sicuramente farà grandissime cose anche a Parigi. L’agente ha quinti parlato di quello che è un trasferimento imminente per una c ...

Cessioni, l’Inter punta a 100 mln tra Hakimi e gli esuberi: tutti i nomi caldi La cessione dell'esterno marocchino al PSG per circa 70 milioni e non solo, servono altre operazioni in uscita ...

