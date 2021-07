Il Paradiso delle Signore 6 | spoiler | Salvatore conoscerà suo fratello

Leggi su pianetadonne.blog

(Di lunedì 5 luglio 2021)e tutta la famiglia Amato sono al primo posto nelle nuove puntate della soap opera. Le anticipazioni rivelano che Tina tornerà a Milano, dopo aver fatto carriera come cantante. Gli equilibri già molto complicati della famiglia Amato, saranno messi a dura prova anche da come andrà la situazione difficile di Giuseppe. Che diventerà ancora una volta padre. Non c’è nulla di strano, solamente se non fosse che la madre non è Agnese ma sarà Petra. Il, anticipazioni settembre Giuseppe, nella 160 esima puntata, che ha chiuso la quinta stagione, avrà ricevuto una lettera che lo ha messo in ...