Gattuso sul Napoli: ”Orgoglioso d’aver allenato una grande squadra” (Di lunedì 5 luglio 2021) Gattuso: “Orgoglioso d’aver allenato una grande squadra come il Napoli in una grande città, persa la Champions per un solo punto” Gennaro Gattuso, ex allenatore del Napoli, a La Repubblica ha parlato di vari temi, tra cui l’improvviso addio alla Fiorentina. Queste le sue parole: SUL TEMA COMMISSIONI “Sul tema commissioni non posso parlare, ma posso ricordare la mia storia. Alleno da otto anni, le mie squadre non hanno mai acquistato giocatori di Mendes e non l’ho mai imposto. André Silva al Milan e Ghoulam ... Leggi su retecalcio (Di lunedì 5 luglio 2021): “unacome ilin unacittà, persa la Champions per un solo punto” Gennaro, exre del, a La Repubblica ha parlato di vari temi, tra cui l’improvviso addio alla Fiorentina. Queste le sue parole: SUL TEMA COMMISSIONI “Sul tema commissioni non posso parlare, ma posso ricordare la mia storia. Alleno da otto anni, le mie squadre non hanno mai acquistato giocatori di Mendes e non l’ho mai imposto. André Silva al Milan e Ghoulam ...

Advertising

Enzovit : Gattuso sul Napoli: ''Orgoglioso d’aver allenato una grande squadra'' - MilanWorldForum : Gattuso sbotta sul caso Mendes. Le dichiarazioni QUI -) - ValNap1926 : @OutstandingMan_ @ruotebucate Secondo me invece come ha avuto torto su Di Lo, cosi l'avrà su Meret. La sua opinione… - MatteoDovellini : #Gattuso torna a parlare sulla #Fiorentina: 'Sul tema non posso parlare, ma posso ricordare la mia storia: alleno d… - Ftbnews24 : ?? #Grillitsch, il Napoli fa sul serio: trattativa pronta a decollare #Napoli #Gattuso #SerieA #UEL -