Galliani | “Stroppa scelto per uno stile di gioco propositivo Mercato? Dobbiamo sfoltire”

Il Monza presenta il nuovo allenatore, Giovanni Stroppa. In conferenza stampa anche l'amministratore delegato del club, Adriano Galliani, che si espresso in merito a diversi temi. Queste le sue parole: "Felice di presentare Stroppa. È un allenatore vincente, che ha vinto il campionato di C col Foggia e nel 2020 col Crotone è andato in serie A. È un allenatore che propone risultati e bel gioco. Abbiamo pensato a lungo sul nuovo allenatore, la scelta è ricaduta su Giovanni per i risultati, ma soprattutto per il gioco, che piace molto. Per me è un piacere ritrovarlo visto che ci lega anche un passato al ..."

