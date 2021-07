Fondo perduto attività stagionali, domande da oggi 5 luglio: modulo e istruzioni (Di lunedì 5 luglio 2021) domande al via a partire da oggi, 5 luglio, per i contributi a Fondo perduto per le attività stagionali. La misura, alternativa ai contributi a Fondo perduto automatici, è presente nel testo del Decreto Sostegni bis (Dl n. 73/2021, articolo 1, commi da 5 a 15). Dopo l’approvazione del modello per la presentazione della domanda e delle istruzioni, tramite provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, le domande potranno essere presentate dal 5 luglio al 2 settembre 2021. L’importo ... Leggi su leggioggi (Di lunedì 5 luglio 2021)al via a partire da, 5, per i contributi aper le. La misura, alternativa ai contributi aautomatici, è presente nel testo del Decreto Sostegni bis (Dl n. 73/2021, articolo 1, commi da 5 a 15). Dopo l’approvazione del modello per la presentazione della domanda e delle, tramite provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, lepotranno essere presentate dal 5al 2 settembre 2021. L’importo ...

