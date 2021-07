Euro2021, preoccupazione per la fase finale: “l’Inghilterra è il Paese con la maggiore circolazione del virus” (Di lunedì 5 luglio 2021) Si torna in campo per Euro 2021, si avvicinano le due semifinali che si disputeranno in Inghilterra: “in questo momento, è il Paese che ha la maggiore circolazione virale e con la percentuale più elevata di casi dovuti alla cosiddetta variante Delta. Se dovessi esprimere un parere personale, io mi sarei orientato su Paesi con una circolazione virale più limitata. Anche perché, la capienza dello stadio prevista per le semifinali e per la finale è decisamente elevata”. Sono le dichiarazioni del prof. Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità, parlando a Radio Anch’io lo sport, su ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 5 luglio 2021) Si torna in campo per Euro 2021, si avvicinano le due semifinali che si disputeranno in Inghilterra: “in questo momento, è ilche ha lavirale e con la percentuale più elevata di casi dovuti alla cosiddetta variante Delta. Se dovessi esprimere un parere personale, io mi sarei orientato su Paesi con unavirale più limitata. Anche perché, la capienza dello stadio prevista per le semifinali e per laè decisamente elevata”. Sono le dichiarazioni del prof. Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità, parlando a Radio Anch’io lo sport, su ...

