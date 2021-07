Consob: nel I semestre 2021 aumenta l’attività dell’Arbitro per le Controversie Finanziarie (Di lunedì 5 luglio 2021) (Teleborsa) – Continua a crescere l’attività dell’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), l’organismo di risoluzione stragiudiziale delle Controversie tra risparmiatori e intermediari finanziari, istituito dalla Consob nel 2016 e operativo da gennaio 2017. Il primo semestre dell’anno, si legge in una nota della Commissione, ha fatto registrare l’arrivo di 903 nuovi ricorsi (874 nello stesso periodo del 2020). Oltre 8.000 i ricorsi complessivamente ricevuti dall’Arbitro Consob dall’inizio della sua attività ad oggi. Il Collegio ha accolto il 65% dei ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 5 luglio 2021) (Teleborsa) – Continua a crescereper le(ACF), l’organismo di risoluzione stragiudiziale delletra risparmiatori e intermediari finanziari, istituito dallanel 2016 e operativo da gennaio 2017. Il primodell’anno, si legge in una nota della Commissione, ha fatto registrare l’arrivo di 903 nuovi ricorsi (874 nello stesso periodo del 2020). Oltre 8.000 i ricorsi complessivamente ricevuti dall’Arbitrodall’inizio della sua attività ad oggi. Il Collegio ha accolto il 65% dei ...

