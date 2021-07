Bonus tv, si attende il via libera di Mise e Mef per il via allo sconto (Di lunedì 5 luglio 2021) (Teleborsa) – Il Ministero dell’Economia e il Ministero dello Sviluppo economico hanno predisposto il decreto attuativo per disciplinare le regole per l’erogazione del Bonus TV da 100 euro introdotto dal Decreto Sostegni e che si affianca all’incentivo da 50 euro per l’acquisto di un nuovo televisore o di un decoder, riservato soltanto a chi ha un Isee inferiore a 20 mila euro,: una volta pubblicato in Gazzetta ufficiale e trascorsi 15 giorni sarà perciò possibile utilizzare lo sconto per l’acquisto di una nuova tv. La sostituzione del televisore sarà necessaria per tutti gli apparecchi che non sono idonei alla ricezione di programmi televisivi con i nuovi ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 5 luglio 2021) (Teleborsa) – Il Ministero dell’Economia e il Ministero dello Sviluppo economico hanno predisposto il decreto attuativo per disciplinare le regole per l’erogazione delTV da 100 euro introdotto dal Decreto Sostegni e che si affianca all’incentivo da 50 euro per l’acquisto di un nuovo televisore o di un decoder, riservato soltanto a chi ha un Isee inferiore a 20 mila euro,: una volta pubblicato in Gazzetta ufficiale e trascorsi 15 giorni sarà perciò possibile utilizzare loper l’acquisto di una nuova tv. La sostituzione del televisore sarà necessaria per tutti gli apparecchi che non sono idonei alla ricezione di programmi televisivi con i nuovi ...

