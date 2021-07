Variante Epsilon in Italia, cos’è, dove si trova, sintomi, casi e rischi: proteggono i vaccini? (Di domenica 4 luglio 2021) Come se non bastasse la Variante Delta, e quella plus, ora una nuova mutazione del Covid spaventa gli esperti. Si tratta della cosiddetta Variante Epsilon, non una novità nel senso che risulta presente in almeno un centinaio di Paesi, ma che ora sembrerebbe essersi affacciata anche in Italia con i primi due casi secondo il database del portale Gisaid. Ma di cosa si tratta nello specifico? Ecco ciò che sappiamo. Variante Epsilon in Italia, cos’è, dove si trova, sintomi, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 4 luglio 2021) Come se non bastasse laDelta, e quella plus, ora una nuova mutazione del Covid spaventa gli esperti. Si tratta della cosiddetta, non una novità nel senso che risulta presente in almeno un centinaio di Paesi, ma che ora sembrerebbe essersi affacciata anche incon i primi duesecondo il database del portale Gisaid. Ma di cosa si tratta nello specifico? Ecco ciò che sappiamo.insi, ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Dopo la variante Delta, ecco l'Epsilon. Science, è più resistente agli anticorpi. Ancora poco diffusa in Europa… - CorriereCitta : Variante Epsilon in Italia, cos’è, dove si trova, sintomi, casi e rischi: proteggono i vaccini? - GiampaoloScopa : QUOTIDIANO NAZIONALE: Variante Epsilon, la nuova mutazione Covid che preoccupa. Ecco dove si trova.… - VladiNeri : RT @Alessia_ing: Variante Induana Delta Californiana Ora spunta la epsilon ...HANNO TROVATO IL GIOCHINO PER I COGLIONI?????????? - SamSetteSuperno : Variante Epsilon, la nuova mutazione Covid che preoccupa. Ecco dove si trova. Dopo la Delta, un'altra mutazione oss… -