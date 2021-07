Piergianni non torna a casa: il padre attiva Google Maps e fa la tragica scoperta (Di domenica 4 luglio 2021) Piergianni Cesarato ha perso la vita in un incidente: suo padre è riuscito a rintracciare il figlio solo grazie alla geolocalizzazione del suo cellulare. Quando suo figlio Piergianni Cesarato di 17 anni è sparito non facendo ritorno a casa dopo una serata, suo padre Nicola ha subito capito che poteva essere successo qualcosa di tremendo. L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di domenica 4 luglio 2021)Cesarato ha perso la vita in un incidente: suoè riuscito a rintracciare il figlio solo grazie alla geolocalizzazione del suo cellulare. Quando suo figlioCesarato di 17 anni è sparito non facendo ritorno adopo una serata, suoNicola ha subito capito che poteva essere successo qualcosa di tremendo. L'articolo proviene da Leggilo.org.

daniele19921 : RT @VallyLongo: @MauroLeonardi3 Per le famiglie di Alessandro e Piergianni, non si conoscono ma condivideranno lo stesso immenso dolore per… - VallyLongo : @MauroLeonardi3 Per le famiglie di Alessandro e Piergianni, non si conoscono ma condivideranno lo stesso immenso dolore per sempre - infoitinterno : Incidente Padova, Piergianni Cesarato morto. Il padre: «Non mi do pace per avergli comprato la moto» - AlexanderLandSp : Incidente Padova, Piergianni Cesarato morto. Il padre: «Non mi do pace per avergli comprato la moto» - Gazzettino : Ragazzo morto in moto. «Piergianni la voleva tanto. La mamma non era d'accordo ma poi gliel'avevano regalata» -