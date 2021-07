Pechino Express su Sky | quando va in onda | percorso | conduttore e cast

Leggi su cityroma

(Di domenica 4 luglio 2021) Televisione L’itinerario scelto per la nuova edizione dell’adventure game cambierà a causa di una guerra in corso? Il retroscena Pubblicato su 4 Luglio 2021 Dopo otto stagioni in Rai,è ufficialmente sbarcato su Sky con un cambio di nome in Pekin. Si tratta di una delle principali novità per la prossima stagione della rete satellitare, come annunciato anche durante la conferenza stampa di presentazione dei palinsesti. L’azienda cerca una nuova fase di rilancio dopo i mesi difficili a causa del Covid-19. La costruzione organizzativa si è rivelata piuttosto difficoltosa, resa difficile anche dalla ...