Omofobia | Bini | ' approvare ddl Zan e poi correttivi in prossime legislature'

(Di domenica 4 luglio 2021) Roma, 4 lug. (Adnkronos) - "Il tema del ddl Zan è stato ideologizzato oltre misura. Una questione che riguarda diritti e non violenza non doveva diventare scontro di bandiera tra partiti. È una sconfitta complessiva". Lo ha affermato la sottosegretaria ai Rapporti con il Parlamento, Caterina, del Pd, nel corso della trasmissione “Agenda” su Sky Tg24. “Se guardassi a una legge perfetta, anche se penso che nessuna legge possa esserlo, credo -ha aggiunto- avrebbe bisogno di alcune modifiche. Ma per quanto si è ideologizzato lo scontro e per la tempistica parlamentare, nel momento in cui viene modificata anche dalla seconda Camera, ha serie difficoltà ad essere approvata ...