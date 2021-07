Olimpiadi Tokyo 2020, un atleta serbo del canottaggio positivo al Covid all’arrivo in Giappone (Di domenica 4 luglio 2021) Allarme Covid-19 alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Un membro del canottaggio della squadra della Serbia è risultato positivo al test effettuato una volta arrivato in Giappone a meno di tre settimane dai Giochi Olimpici. A riportare la notizia è l’agenzia Kyodo, che ha citato dei funzionari del ministero della salute Giapponese, che hanno spiegato come l’atleta serbo sia stato posto in isolamento con le altre persone che erano nel suo volo in quarantena precauzionale. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 4 luglio 2021) Allarme-19 alledi. Un membro deldella squadra della Serbia è risultatoal test effettuato una volta arrivato ina meno di tre settimane dai Giochi Olimpici. A riportare la notizia è l’agenzia Kyodo, che ha citato dei funzionari del ministero della salutese, che hanno spiegato come l’sia stato posto in isolamento con le altre persone che erano nel suo volo in quarantena precauzionale. SportFace.

