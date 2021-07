Il “robot della birra” diventa realtà grazie a questa multinazionale, nonché utilissimo d’estate – [VIDEO] (Di domenica 4 luglio 2021) “Riporta la lattina all’estate con un cooler che si trasporta da solo”. Si presenta così il robot di casa Heineken, in un VIDEO su Yuotube da centinaia di migliaia di visualizzazioni. “L’Heineken B.O.T. è un robot cooler autonomo in edizione limitata che segue diligentemente il suo proprietario ovunque vada con lattine ghiacciate di Heineken. Heineken (Adobe Stock)Il robottino è a sei ruote e riesce ad avventurarsi anche in terreni accidentati, in quanto abbastanza “intelligente” da macinare chilometri, superare gli ostacoli, fermarsi in tempo se necessario. Alexa, i robot aspirapolvere ... Leggi su computermagazine (Di domenica 4 luglio 2021) “Riporta la lattina all’estate con un cooler che si trasporta da solo”. Si presenta così ildi casa Heineken, in unsu Yuotube da centinaia di migliaia di visualizzazioni. “L’Heineken B.O.T. è uncooler autonomo in edizione limitata che segue diligentemente il suo proprietario ovunque vada con lattine ghiacciate di Heineken. Heineken (Adobe Stock)Iltino è a sei ruote e riesce ad avventurarsi anche in terreni accidentati, in quanto abbastanza “intelligente” da macinare chilometri, superare gli ostacoli, fermarsi in tempo se necessario. Alexa, iaspirapolvere ...

Advertising

ag_notizie : Il naufragio di Lampedusa, la decisione è stata presa: il robot della Guardia costiera cercherà i 9 dispersi… - ChiaraBoarini : @mariannabrl L'operatore della telecamera era un robot, non è possibile che non vacilli o no crolli a terra se era umano ?? - romi_andrio : RT @swissinfo_it: Dai #robot #chirurghi semi-autonomi ai #tessuti cutanei bioingegnerizzati, alcune delle innovazioni mediche più prometten… - jane_nohra : RT @Valeep04: La perfezione di questa scena.. Serkan che sorride in modo così dolce alla sua bambina che ama da morire,pronto a dare e rice… - Ale_cipo01 : RT @Valeep04: La perfezione di questa scena.. Serkan che sorride in modo così dolce alla sua bambina che ama da morire,pronto a dare e rice… -

Ultime Notizie dalla rete : robot della Migranti: robot della Guardia Costiera cercherà i dispersi nel naufragio Prima sarà necessario localizzarlo con precisione e poi si potrà procedere a far immergere il robot della Guardia costiera. I sub non sono infatti abilitati a scendere fino a queste profondità. A ...

Migranti: robot Guardia Costiera cercherà dispersi naufragio Prima sarà necessario localizzarlo con precisione e poi si potrà procedere a far immergere il robot della Guardia costiera. I sub non sono infatti abilitati a scendere fino a queste profondità. A ...

Migranti: robot Guardia Costiera cercherà dispersi naufragio Agenzia ANSA Migranti dispersi in mare, in azione martedì il robot della Guardia costiera Il barcone si sarebbe adagiato a 60/70 metri di profondità. Nel naufragio hanno perso la vita 7 donne delle quali una incinta di due mesi ...

Migranti: robot Guardia Costiera cercherà i dispersi nel naufragio LAMPEDUSA – Il robot per la ricerca dei 9 dispersi del naufragio, avvenuto fra Lampedusa e l’isolotto di Lampione lo scorso 30 giugno, dovrebbe essere operativo a partire da martedì. Il barcone, dopo ...

Prima sarà necessario localizzarlo con precisione e poi si potrà procedere a far immergere ilGuardia costiera. I sub non sono infatti abilitati a scendere fino a queste profondità. A ...Prima sarà necessario localizzarlo con precisione e poi si potrà procedere a far immergere ilGuardia costiera. I sub non sono infatti abilitati a scendere fino a queste profondità. A ...Il barcone si sarebbe adagiato a 60/70 metri di profondità. Nel naufragio hanno perso la vita 7 donne delle quali una incinta di due mesi ...LAMPEDUSA – Il robot per la ricerca dei 9 dispersi del naufragio, avvenuto fra Lampedusa e l’isolotto di Lampione lo scorso 30 giugno, dovrebbe essere operativo a partire da martedì. Il barcone, dopo ...