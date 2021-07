Helveg su Damsgaard | “E’ molto bravo e furbo | ma deve crescere ancora”

Advertising

... Martin Braithwaite , Jonas Wind , Kasper Dolberg , Andreas Skov Olsen , Mikkel, Robert ... milanista come milanisti sono stati anche l'ex attaccante Jon Dahl Tomasson e Thomas. Fra i ...... Martin Braithwaite , Jonas Wind , Kasper Dolberg , Andreas Skov Olsen , Mikkel, Robert ... milanista come milanisti sono stati anche l'ex attaccante Jon Dahl Tomasson e Thomas. Fra i ...Fisicamente sembra uno che non ha nel contatto fisico il suo punto forte, però con i piedi è molto bravo. È anche furbo, si mette sempre in posizioni buone e riesce a fare la differenza. In questa avv ...Helveg, ex centrocampista della nazionale danese, ha commentato il rendimento di Mikkel Damsgaard a Euro 2020: le sue parole Thomas Helveg, ex calciatore della nazionale danese, ha commentato ai micro ...