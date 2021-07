Classifica Motocross Mondiale MXGP 2021: Tim Gajser ancora in testa, Tony Cairoli a -19 (Di domenica 4 luglio 2021) Si è appena concluso il GP d’Italia 2021, che ha visto continuare il Mondiale 2021 della MXGP del Motocross, ed il terzo fine settimana della nuova stagione vede lo sloveno Tim Gajser, rimanere in vetta alla Classifica con 124 punti, mentre Tony Cairoli sale a 105. Classifica Mondiale MXGP Motocross 2021 Classifica PILOTI1 243 Gajser, Tim SLO HON 124 2 84 Herlings, J. NED KTM 118 3 3 Febvre, Romain FRA KAW 1074 222 ... Leggi su oasport (Di domenica 4 luglio 2021) Si è appena concluso il GP d’Italia, che ha visto continuare ildelladel, ed il terzo fine settimana della nuova stagione vede lo sloveno Tim, rimanere in vetta allacon 124 punti, mentresale a 105.PILOTI1 243, Tim SLO HON 124 2 84 Herlings, J. NED KTM 118 3 3 Febvre, Romain FRA KAW 1074 222 ...

