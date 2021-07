Cadorna | 17enne pestato con catene

Advertising

claudio_2022 : 17enne aggredito a Milano a colpi di catene. -

Ultime Notizie dalla rete : Cadorna 17enne

IL GIORNO

Milano - Aggressione nella notte in piazzale, nel centro di Milano. Era da poco passata la mezzanotte quando un ragazzo di 17 anni è stato aggredito da più persone. Secondo quanto riferito da Areu, Agenzia Regionale Emergenza Urgenza, ...La lite furibonda è avvenuta nella tarda serata di mercoledì in via, la strada che porta in ... Ad aver la peggio unche è stato colpito alla spalla da una catena ed ha subito lesioni per ...Brutale aggressione nella notte tra sabato 3 e domenica 4 luglio a Milano, in piazzale Cadorna. La vittima è un ragazzo di diciassette anni. Non sono ancora noti tutti i dettagli dell'episodio, sul qu ...Milano - Aggressione nella notte in piazzale Cadorna, nel centro di Milano. Era da poco passata la mezzanotte quando un ragazzo di 17 anni è stato aggredito da più persone. Secondo quanto riferito da ...