Ascolti TV | Sabato 3 luglio 2021. Il trionfo dell’Inghilterra (32.4%), la replica di The Winner Is (12.5%). Uno Weekend debutta al 21.8% e 19.3% (Di domenica 4 luglio 2021) Ucraina-Inghilterra Nella serata di ieri, Sabato 3 luglio 2021, su Rai1 Ucraina-Inghilterra di Euro 2020 ha conquistato 5.730.000 spettatori pari al 32.4% di share (primo tempo a 6.389.000 e il 35.9%, secondo tempo a 5.024.000 e il 28.7%), mentre pre e post partita interessano 4.034.000 spettatori (24.7%). Su Canale5 la replica di The Winner Is ha raccolto davanti al video 1.824.000 spettatori con uno share del 12.5%. Su Rai2 La doppia faccia del mio passato ha interessato 937.000 spettatori (5.3%). Su Italia1 Shrek e vissero felici e contenti ha intrattenuto 789.000 spettatori (4.6%). Su Rai3 Una ... Leggi su davidemaggio (Di domenica 4 luglio 2021) Ucraina-Inghilterra Nella serata di ieri,, su Rai1 Ucraina-Inghilterra di Euro 2020 ha conquistato 5.730.000 spettatori pari al 32.4% di share (primo tempo a 6.389.000 e il 35.9%, secondo tempo a 5.024.000 e il 28.7%), mentre pre e post partita interessano 4.034.000 spettatori (24.7%). Su Canale5 ladi TheIs ha raccolto davanti al video 1.824.000 spettatori con uno share del 12.5%. Su Rai2 La doppia faccia del mio passato ha interessato 937.000 spettatori (5.3%). Su Italia1 Shrek e vissero felici e contenti ha intrattenuto 789.000 spettatori (4.6%). Su Rai3 Una ...

