Wimbledon, i risultati dei sedicesimi: avanti Berrettini, Sonego agli ottavi contro Federer! (Di sabato 3 luglio 2021) Foto di Ettore Ferrari / Ansa I risultati dei sedicesimi di finale di Wimbledon: Berrettini supera Bedene e accede agli ottavi, passa il turno anche Sonego che batte Duckworth e si assicura una sfida da sogno contro Federer Sabato di sorrisi per i tennisti italiani impegnati a Wimbledon. Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego hanno vinto i loro rispettivi match ottenendo l'accesso agli ottavi di finale dello Slam londinese. Berrettini, attuale numero 9 ...

