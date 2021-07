Wimbledon 2021 | le partite di oggi | Berrettini e Sonego in campo per gli ottavi | Federer con il padrone di casa Norrie

Leggi su oasport

(Di sabato 3 luglio 2021) La prima settimana disi chiude di sabato per l’ultima volta. Questovedrà per l’ultima volta il Middle Sunday, il giorno di pausa prima del rush finale dei Championships; ma prima un sabato pieno diche andranno a concludere il terzo turno per avere i migliori sedici dei due tabelloni. Italia che sopravvive ancora con due giocatori ancora in, entrambi in apertura di giornata. Il3 sarà ladi Matteo: alle ore 11 locali, le 12 nel Bel Paese, il tennista romano sfiderà Aljaz Bedene, sloveno di nascita ma britannico ...