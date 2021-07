Weekend di nuvole e temporali (Di sabato 3 luglio 2021) Aria di vacanza, o almeno voglia di vacanza. Ma chi resta a Bergamo che tempo incontrerà nel primo Weekend di luglio? Risponde Maurizio Signani del Centro Meteo Lombardo. ANALISI GENERALE Nel corso della giornata di sabato il debole promontorio di alta pressione centrato sul Mediterraneo inizierà a essere scalfito dall’arrivo di correnti atlantiche più umide e instabili da ovest, che determineranno un peggioramento del tempo. Rovesci e temporali sono attesi infatti dalle ore pomeridiane e in serata e a seguire anche domenica, sia in pianura che in montagna. Ove si attende anche un calo delle temperature. Per un nuovo miglioramento del tempo bisognerà ... Leggi su bergamonews (Di sabato 3 luglio 2021) Aria di vacanza, o almeno voglia di vacanza. Ma chi resta a Bergamo che tempo incontrerà nel primodi luglio? Risponde Maurizio Signani del Centro Meteo Lombardo. ANALISI GENERALE Nel corso della giornata di sabato il debole promontorio di alta pressione centrato sul Mediterraneo inizierà a essere scalfito dall’arrivo di correnti atlantiche più umide e instabili da ovest, che determineranno un peggioramento del tempo. Rovesci esono attesi infatti dalle ore pomeridiane e in serata e a seguire anche domenica, sia in pianura che in montagna. Ove si attende anche un calo delle temperature. Per un nuovo miglioramento del tempo bisognerà ...

