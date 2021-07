Studenti Infermieri: mai la prima volta su un paziente. (Di sabato 3 luglio 2021) Parte il progetto ‘Mai la prima volta su un paziente”, destinato agli Studenti in Infermieristica e Infermieristica Pediatrica. prima di mettere in pratica la teoria occorre passare dalla simulazione, cioè provare su manichino quelle che sono le indicazioni necessarie curare la persona. “Mai la prima volta su un paziente”. Tra i primi ad adottare questo approccio sono stati i curatori del Corso di Laurea in Infermieristica dell’Unimi presso l’Asst Rhodense, un sistema formativo di comprovata efficacia ... Leggi su cityroma (Di sabato 3 luglio 2021) Parte il progetto ‘Mai lasu un”, destinato agliinstica estica Pediatrica.di mettere in pratica la teoria occorre passare dalla simulazione, cioè provare su manichino quelle che sono le indicazioni necessarie curare la persona. “Mai lasu un”. Tra i primi ad adottare questo approccio sono stati i curatori del Corso di Laurea instica dell’Unimi presso l’Asst Rhodense, un sistema formativo di comprovata efficacia ...

