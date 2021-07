Sangiovanni | proposta indecente da parte di una fan che lo invita in camera | la sua risposta è da applausi

Leggi su novella2000

(Di sabato 3 luglio 2021) Ladi una fan aUscito da Amici 20 come vincitore della categoria canto,si sta godendo l’enorme successo che, mentre era in casetta, non si aspettava. Gli instore sono stati un tripudio di folla, ovunque vada i fan lo fermano per chiedere foto e autografi. E lui è sempre gentile e L'articolo proviene da Novella 2000.